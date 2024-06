Catanzaro. Si capotta sulla carreggiata, finisce in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina nel sottopasso di via Gioacchino da Fiore, in ingresso alla città di Catanzaro. Una sola vettura coinvolta, una Ford KA che - per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del capoluogo che hanno estratto il conducente affidandolo al personale sanitario del Suem118 che lo ha così accompagnato in ospedale per ulteriori controlli.

I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area e la vettura incidentata, in attesa del soccorso stradale per il recupero del mezzo. Inevitabili disagi si sono registrati alla viabilità nel tratto interessato.