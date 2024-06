Vibo, a fuoco il tetto di un palazzo vicino ad una scuola: nessun ferito

Attimi di paura quest'oggi lungo Via Proto a Vibo Valentia, dove il tetto di un'abitazione ha improvvisamente preso fuoco generando una densa ed alta nube di fumo nero. L'evento è stato notato da numerosi passanti che hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, vista anche la vicinanza dello stabile ad una scuola.

Necessario l'intervento di 15 unità dei pompieri per domare l'incendio, apparentemente scaturito da un problema elettrico nell'impianto fotovoltaico ivi installato. Le fiamme hanno distrutto il rivestimento composto da pannelli di polistirolo (per la coibentazione) e laterizi, distrutti dalle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri ed il personale medico del 118, anche se fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito o ha avuto necessità di cure. Salvati anche due cani chiusi negli appartamenti. Sono ora in corso i dovuti accertamenti per far luce sulla natura del rogo.