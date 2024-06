Dramma a Tropea, assume un farmaco e non riesce più a respirare: morto turista 54enne

L'ospedale di Tropea (Vibo Valentia)

Un uomo è morto a causa di una gravissima crisi respiratoria dopo l'assunzione di un farmaco, che non gli ha più permesso di respirare: è successo a Tropea, dove la vittima - Fabio Cisotto, cinquantaquattrenne - è deceduta poco dopo le 16 nonostante il pronto intervento del personale medico.

Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato trasportato in ambulanza con la moglie a seguito, lamentando una notevole difficoltà a respirare ed affermando di avere la gola come serrata. Avviati gli accertamenti, nel giro di pochi minuti la situazione sarebbe precipitata: non riuscendo più a respirare il personale medico ha tentato diverse manovre, risultate però inutili.

Sempre secondo l'Asp il soggetto avrebbe manifestato uno shock anafilattico provocato dall'anti-infiammatorio assunto. Tuttavia, i familiari della vittima hanno sporto denuncia contro l'Asp, al fine di accertare eventuali responsabilità del personale medico.