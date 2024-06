Sola in casa sta male e rischia di morire, provvidenziale l’intervento dei carabinieri

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Pochi giorni fa, un intervento tanto tempestivo quanto provvidenziale dei Carabinieri della stazione di Carlopoli, piccolo centro dell’entroterra catanzarese, ha permesso di salvare la vita ad un’anziana del posto.

La segnalazione ai militari è arrivata da Antonella Chiarella, assistente sociale del Comune di Soveria Mannelli, informata da un vicino di casa della donna che una volta andato a trovarla aveva sentito dei lamenti provenire dall’interno della sua abitazione.

Preoccupato, l’uomo si era così precipitato al Comune di Carlopoli per chiedere aiuto. Chiarella, capito immediatamente che l’anziana, da sola in casa, si trovasse in pericolo, aveva quindi chiesto l’intervento dei Carabinieri della stazione locale, comandata dal Maresciallo Manuel Lavuri.

La pattuglia è così intervenuta forzando la porta d'ingresso e trovando la donna in gravi condizioni, distesa a terra vicino al letto e incapace di muoversi.

Prestati i primi soccorsi, i militari hanno allertato il personale sanitario del 118 che arrivato immediatamente ha immobilizzato la malcapitata e organizzato il suo trasporto all'Ospedale di Lamezia Terme, affrontando con cautela le difficili scale dell'abitazione. Grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri e dei sanitari, l’anziana ha potuto così ricevere tutte le cure specialistiche necessarie.

Questo episodio, ancora una volta, evidenzia l'importanza dello storico rapporto di fiducia che lega la popolazione all'Arma specie nei piccoli centri abitati, dove l'interesse di un vicino e la possibilità di colloquiare direttamente con i militari della Stazione locale possono fare la differenza tra la vita e la morte in una situazione di emergenza.

La pronta risposta dei carabinieri e dei servizi sociali e sanitari locali dimostrano, ancora una volta, l'impegno e la dedizione nel prendersi cura dei cittadini più vulnerabili.