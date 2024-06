Va dal titolare a chiedere un aumento e viene molestata: scatta il divieto di dimora

Il titolare di una parafarmacia ubicata in Castrovillari è stato denunciato per molestie sessuali da una sua dipendente, e sottoposto al divieto di dimora nel medesimo centro abitato. Questo l'esito di una indagine nata proprio dalla denuncia della donna, che con non poche difficoltà era riuscita a denunciare l'accaduto ai militari, che hanno così avviato le procedure collegate al codice rosso.

Secondo quanto riferito dalla vittima, questa avrebbe avuto un incontro con il datore di lavoro - F. G. G., sessantaquattrenne - al fine di regolarizzare la propria posizione lavorativa e chiedere un aumento della retribuzione per le sue attività di estetista. Di tutta risposta l'uomo avrebbe costretto la donna a spogliarsi, per poi palpeggiarla e tentare di baciarla per almeno due volte, trattenendola con forza da un braccio.

L'episodio sarebbe avvenuto in un locale sprovvisto di telecamere di videosorveglianza, ma le indagini compiute dai militari avrebbe permesso di ricostruire l'accaduto tramite le altre videoregistrazioni e sopratutto anche tramite l'ascolto delle altre dipendenti, che avrebbero raccontato il tentativo, da parte dell'uomo, di orientare le proprie testimonianze per non metterlo in difficoltà.

Circostanze che hanno permesso alla Procura di Castrovillari di ritenere plausibile il racconto della malcapitata, anche dopo l'ascolto del diretto interessato, facendo così scattare la misura cautelare di divieto di dimora dopo appena due mesi dalla denuncia del fatto. L'invito dei Carabinieri è sempre quello di denunciare tempestivamente ogni molestia e comportamento inappropriato.