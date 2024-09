Caso Mirabelli, i familiari non credono all’incidente: denunciato il compagno

Foto: Facebook

Non si placano i dubbi che aleggiano sulla morte di Ilaria Mirabelli, trentanovenne deceduta lo scorso 25 agosto nei pressi di Lorica a seguito di un misterioso incidente stradale, intorno al quale si cerca ora di fare chiarezza. I familiari della giovane vittima, infatti, hanno annunciato di aver denunciato il compagno della donna, Mario Molinari, quarantcinquenne, con le gravi accuse di omicidio volontario ed omicidio stradale.

A rendere nota la vicenda è il legale difensore della famiglia Mirabelli, Guido Siciliano, che spiega come la Procura di Cosenza abbia già aperto un fascicolo sulla vicenda ipotizzando il reato - al momento contro ignoti - di omicidio colposo. Si punta ora ad appurare lo stato dell'auto, ma anche a valutare i traumi riportati dalla vittima (rinvenuta a circa 50 metri dall'auto) e sopratutto a verificare se fosse effettivamente lei a guidare il mezzo che si è andato poi a schiantare.

Lo stesso legale ha poi ricostruito come la coppia, quel giorno, fosse stata in compagnia di amici proprio in Sila, dove avevano trascorso la mattinata. In diverse occasioni i familiari avevano già spiegato che i rapporti tra la figlia ed il compagno non sarebbero stati dei migliori, arrivando dunque ad ipotizzare uno scenario completamente diverso dal fatale incidente.