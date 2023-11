Agguato a Cetraro, pregiudicato ucciso a colpi di pistola

Si macchiano di sangue le strade di Cetraro: questa sera, attorno all'ora di cena, è stato ucciso a colpi di pistola Alessandro Cataldo, pregiudicato del posto già coinvolto nell'operazione Overloading (QUI) riguardante il traffico di sostanze stupefacenti.

Un vero e proprio agguato, che si è svolto nei pressi di una pizzeria sita in Via Macchia di Mare (nella zona portuale della città), il cui stabile apparterrebbe proprio alla famiglia della vittima. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi di pistola, tutti andati a segno.



Immediata la richiesta di aiuto: il personale medico del 118 è rapidamente giunto sul posto assieme ai Carabinieri del comando di Paola, ma purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La Procura di Paola ha aperto un'indagine per cercare di ricostruire l'accaduto: pare che il killer sia giunto sul posto a bordo di un'auto guidata da un altro soggetto.