Agguato a Cetraro, meccanico 59enne freddato davanti a un’officina

Un meccanico 59enne, Giuseppe Corallo, è stato ammazzato nel tardo pomeriggio di oggi a Cetraro, sul Tirreno cosentino. L’uomo, secondo quanto appreso, si trovava davanti ad una officina lungo la statale 18, quando sarebbero arrivati i killer, due persone giunte sul posto a bordo di una moto, una T-Max.

Una volta davanti alla vittima una di loro, quella seduta dietro, avrebbe quindi puntato la pistola contro Corallo, sparandogli contro dai cinque ai sei colpi di pistola, alcuni dei quali lo hanno attinto al torace uccidendolo all’istante.

Il 59enne era noto alle forze dell’ordine per reati in materia di armi e droga e per ricettazione. Era tornato libero nel febbraio scorso, dopo aver scontato una pena ai domiciliari.

Nel settembre del 2018 fu fermato sull’autostrada del Mediterraneo, dalla Polizia Stradale di Palmi, che gli trovò in auto oltre un chilo di cocaina (QUI).



Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo di Cosenza, mentre stanno giungendo sul posto il medico legale ed il pm di turno presso la Procura di Paola.

(in aggiornamento)