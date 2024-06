Coniugi ammazzati a Vicenda, cold case riaperto dopo 33 anni: arrestato un calabrese

Dopo oltre trent’anni si riapre a Vicenza un cold case che risale al lontano 25 febbraio del 1991, quello dell’omicidio, nello stesso capoluogo veneto, dei coniugi Pierangelo Fioretto e Mafalda Begnozzi.

La Polizia ha arrestato stamani un 58enne di Cetraro, nel cosentino, Umberto Pietrolungo, considerato l’assassino dell’avvocato vicentino e della moglie, che è stato raggiunto dal provvedimento del Gip nel carcere nel capoluogo bruzio, dove è recluso per altri reati.

È stato lo sviluppo delle tecnologie sul Dna e sull’interpretazione delle impronte digitale a consentire oggi alla Procura locale di poter avere gli elementi necessari per ritenere di poter chiudere l’indagine, oramai archiviata non essendoci la prescrizione per il reato di omicidio, e sebbene la stessa fosse continuata ad esser seguita con esami periodici su quanto periziato dalla Scientifica.

E proprio le impronte digitali rilevate sul silenziatore di una pistola e le tracce di Dna rilevate su un guanto usato dall’assassino, hanno condotto gli investigatori al 58enne calabrese.

La visione, poi, delle sue foto segnaletiche, da parte di alcuni testimoni, ha dato esito positivo col riconoscimento dello stesso Pietrolungo, sebbene siano passati ben 33 anni dal fatto di sangue.