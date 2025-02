Morte Ilaria Mirabelli, ex compagno finisce ai domiciliari

Ilaria Mirabelli

A distanza di pochi giorni dalla conferma delle accuse per omicidio stradale, il gip del Tribunale di Cosenza ha confermato l'arresto per Mario Mirabelli, ex compagno di Ilaria Mirabelli deceduta a seguito di un incidente stradale sulle cui dinamiche si sta cercando ora di far luce.

Ad alimentare dubbi sul sinistro la questione di chi fosse alla guida in quei tragici istanti: l'indagato ha sempre affermato che a guidare il veicolo (finito ribaltato fuori strada nei pressi di Lorica) fosse l'ex fidanzata, ma una serie di accertamenti avrebbero messo in luce delle incongruenze, che hanno portato all'incriminazione di Molinari.

Questa mattina è stata dunque notificata la misura cautelare, che al momento prevede gli arresti domiciliari.