Tragica domenica a Lorica: incidente sulla Statale 108 bis, un morto

Uno schianto fatale si è verificato nella prima serata di oggi lungo la Statale 108 bis “Silana di Cariati”, all'interno del comune diffuso di Casali del Manco, nei pressi di Lorica, nel cosentino.

Per motivi ancora in fase di accertamento, un’auto è rimasta coinvolta in un incidente in solitaria, senza interessare cioè altre vetture. Il sinistro si è verificato al chilometro 33,900 ed ha causato la morte del conducente del mezzo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine e le squadre dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto al momento chiuso al transito.

(in aggiornamento)