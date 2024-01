Tenta due rapine la sera di Capodanno: riconosciuto ed arrestato

Sarebbe riuscito a mettere a segno almeno due rapine, entrambe a pochi giorni dal Capodanno, a danno di un negozio e di una farmacia: ma è stato individuato ed arrestato, nel pomeriggio di ieri, dagli agenti della Polizia al termine di una meticolosa indagine svolta dalla Questura di Cosenza.

Si tratta di un uomo del capoluogo bruzio con numerosi precedenti penali e ben noto alle forze dell'ordine, accusato di rapina aggravata dall'uso delle armi e di tentata rapina. A finire nel mirino del malvivente una farmacia di Cosenza ed un negozio di prodotti per l'igiene a Rende.

La prima rapina non sarebbe andata a segno per via dell'intervento di un soggetto presente sul posto, che sarebbe riuscito a far desistere il rapinatore. Questo, non sazio, si è così spostato a Rende dove, armato di pistola, è riuscito a farsi consegnare l'incasso di una piccola attività commerciale.

Tuttavia, grazie alle immagini videoregistrate ed alle dichiarazioni dei vari testimoni, si è riusciti ad individuare il soggetto. Dopo una prima perquisizione presso la sua abitazione sono infatti stati rinvenuti gli stessi abiti che indossava quella sera. Motivo per il quale è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.