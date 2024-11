Corigliano-Rossano, invalido violentemente rapinato in pieno centro: un arresto

Sarebbe stato aggredito nel corso di una rapina mentre passeggiava lungo Via Nazionale a Corigliano-Rossano, subendo un violento pestaggio che lo ha lasciato quasi incosciente a terra. È accaduto nel pomeriggio del 27 novembre scorso, ed il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di arrestare l'autore della violenta rapina.

Si tratta di un ventinovenne marocchino senza fissa dimora, ospitato da alcuni suoi connazionali nella frazione di Schiavonea. Questo è stato visto e riconosciuto da diversi testimoni che hanno assistito all'aggressione, riuscendo a fornire indicazioni sul suo abbigliamento che ne hanno permesso la successiva identificazione.

Stando a quanto ricostruito, l'obiettivo dell'aggressore era il marsupio della vittima - un invalido civile del posto - che conteneva pochi euro ed i documenti. Dopo aver scaraventato a terra il malcapitato, che non voleva mollare la presa, lo avrebbe colpito con numerosi calci e pugni fino a lasciarlo quasi incosciente a terra, riuscendo a scappare con la refurtiva.

La pronta segnalazone di diversi passanti e testimoni ha permesso un rapido intervento dei Carabinieri, che nel giro di breve lo hanno identificato e bloccato nei pressi di una stazione di servizio, mentre stava ancora controllando il contenuto del marsupio. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, soccorso dal personale sanitario.

Tratto in arresto, il ventinovenne era già sottoposto a decreto di espulsione. Adesso è accusato anche di rapina aggravata, motivo per il quale è stato trasferito nel carcere di Castrovillari in attesa di una decisione dei magistrati.