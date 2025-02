Vuole fare tac senza prenotazione e butta a terra dottoressa, che perde i sensi

Nella giornata di oggi, venerdì 14 febbraio, un giovane, presentandosi al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Paola, nel Cosentino, avrebbe chiesto di fare una tac senza essere prenotato.

Il medico di turno, di conseguenza, ha negato la prestazione ed il ragazzo sarebbe andato in escandescenza, urlando ed insultando pesantemente il personale.

In quel momento, una anestesista si trovava in reparto per una consulenza ed era intenta a parlare con un poliziotto in borghese. L'agente, ha cercato di calmare il soggetto, consigliandogli di abbassare i toni, ma quest'ultimo avrebbe reagito violentemente, strattonando chiunque fosse nelle sue vicinanze.

La dottoressa, invece, è stata scaraventata a terra e nell'impatto ha perso i sensi. Nell'immediato è stata soccorsa dai colleghi che le hanno prestato le cure necessarie. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri.