Rossano, rapina un supermercato e sequestra un dipendente: individuato ed arrestato

Panico e paura ieri sera presso un supermercato di Rossano, dove un uomo è entrato a mano armata per una rapina per poi sequestrare un dipendente nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Un fatto grave avvenuto attorno alle 19:15 presso l'Eurospin di Via Sant'Angelo, in quel momento pieno di avventori intenti a fare la spesa.

A quanto si apprende, un uomo armato di pistola a tamburo ha fatto irruzione nel punto vendita, iniziando sin da subito a picchiare e minacciare i responsabili del negozio al fine fine di farsi consegnare l'incasso. Pistola in pugno è riuscito ad ottenere il contenuto di tutti i registratori di cassa - circa 3 mila euro - e poi, minacciando un dipendente, lo ha costretto a seguirlo in auto puntandogli l'arma in testa.

Un vero e proprio sequestro per guadagnarsi la fuga, che però non è servito: le indagini, avviate subito dai Carabinieri, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del rapinatore e di individuarlo già a notte fonda, rintracciandolo così nell'hinterland rossanese. Si tratterebbe di un pregiudicato 41enne, trovato in possesso non solo del denaro asportato ma anche di una pistola a tamburo rilevatasi poi essere una scacciacani.

Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di rapina aggravata e sequestro di persona, mentre il denaro è stato riconsegnato al punto vendita.