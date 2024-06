Giornata agitata nell’ospedale di Cetraro, aggrediti medico e infermieri

Un’altra aggressione al personale medico in servizio nei pronto soccorso della Calabria e questa volta a farne le spese sono stati gli operatori dell’ospedale di Cetraro, sul Tirreno cosentino.

Da quanto appreso, a seguito di una lite tra appartenenti alla stessa famiglia, in particolare una discussione tra un figlio ed i genitori, arrivati venerdì pomeriggio nel presidio per far curare la donna, un medico e degli infermieri sono intervenuti per sedare gli animi e cercare di riportare la situazione alla calma.

Nella concitazione, però, sono finiti loro stessi malmenanti, con i paramedici che hanno riportato alcune contusioni mentre è andata peggio per il dottore che ha addirittura riportato la rottura del setto nasale.