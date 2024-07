Apre a Crotone il quinto Penny Market della Calabria

Ha aperto ieri, lunedì 2 luglio, il primo Penny Market di Crotone. Il negozio è il secondo della provincia, a seguito dell’apertura dello scorso anno del punto vendita di Cutro, ed il quinto Penny della Regione Calabria.

Il nuovo spazio Penny si inserisce all’interno del contesto urbano della città e più precisamente nella zona ovest, nel quartiere popolare denominato Trecento Alloggi, in via Via Gioacchino Da Fiore, 12. Il progetto di costruzione del nuovo Penny, oltre a riconsegnare alla cittadinanza una struttura commerciale moderna e di ultima generazione, ha visto la riqualificazione di un’area precedentemente degradata e abbandonata, dove sarà presente uno spazio adibito a parcheggio pubblico immerso nel verde.

Con i suoi 900 metri quadri di superficie di vendita va a rappresentare un’importante offerta alimentare discount all’interno della città, con prodotti tipici della regione. Il nuovo Penny andrà ad offrire ai propri clienti un vasto assortimento, grazie alla presenza di un reparto macelleria, una gastronomia servita, un punto caldo e referenze territoriali di rinomati brand locali; inoltre saranno presenti bake off, pasticceria fresca, e vasca regionale.

Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali.

Penny rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “Viviamo Sostenibile”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo. L’immobile di nuova edificazione è stato inoltre costruito in un’ottica di sostenibilità ambientale e risparmio energetico grazie ad un impianto fotovoltaico posizionato nella copertura dell’edificio che genera la quasi totalità dell’esigenza energetica e grazie anche ad un impianto di climatizzazione di ultima generazione che utilizza l’intelligenza artificiale.

L’apertura del nuovo negozio Penny prevede 17 collaboratori, di cui 16 persone di nuova assunzione tutti crotonesi; il negozio è aperto al pubblico al pubblico: dal lunedì al sabato: 8:00-21:30 e domenica: 8:00-21:00.