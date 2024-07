Lamezia, si accappotta dopo aver colpito un muro: soccorso automobilista

Un'automobilista è rimasta ferita, nel pomeriggio odierno, dopo aver colpito un muretto a bordo strada finendo così accappottata. È successo lungo Via Malaterra a Lamezia Terme, in un sinistro che non ha coinvolto altre vetture.

La malcapitata è stata prontamente soccorsa dai Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarla in sicurezza dalle lamiere accartocciate dell'auto, e poi trasferita in ospedale dal personale medico del 118 per le cure del caso. L'area e la vettura sono state poi messe in sicurezza.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso, al fine di accertare la dinamica del sinistro. Notevoli disagi alla viabilità, essendo stato necessario chiudere al transito la strada in entrambi i sensi di marcia.