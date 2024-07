Crotone. Inquinamento, revocato divieto balneazione tra lidi La Ronde e Casarossa

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in base agli esiti delle analisi comunicati dall’Arpacal, ha appeno revocato l'ordinanza temporanea che prevedeva il divieto di balneazione nel tratto di lungomare denominato “Magna Grecia – ID IT018101010014”, chge riguarda in particolare il tratto compreso fra il lido “La Ronde” ed il lido “Casarossa” (QUI).

Il primo cittadino, poi, come già annunciato ieri, ha dato mandato ai settori dei Lavori Pubblici, Ambiente e Polizia Locale del Comune di avviare urgentemente ogni verifica necessario e di rispettiva competenza per individuare la possibile fonte di inquinamento.

Una decisione assunta alla luce di quanto affermato dal consorzio Congesi in una recente riunione quando ha informato che l’impianto fognario pubblico cittadino non ha subito guasti di recente, per cui ha escluso che i recenti divieti di balneazione siano riconducibili a quest’ultimo.

“Nel segnalare l’urgenza di queste verifiche - ha ribadito il sindaco - si rappresenta che la tutela della salute, la salvaguardia ambientale e la promozione dell’economia turistica della città costituiscono priorità assolute di questa Amministrazione”.