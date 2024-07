Cotronei, auto in transito prende fuoco: soccorse tre persone

Tre persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, questa notte, nei pressi della centrale idroelettrica di Cotronei, in località Timpagrande. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo su cui erano a bordo avrebbe improvvisamente prodotto una nube di fumo, per poi rimanere avvolto dalle fiamme.

Fortunatamente, nonostante l'auto fosse in transito, il guidatore ha prontamente accostato il mezzo e fatto scendere tutti prima che il fuoco si espandesse. Sono stati gli stessi occupanti a chiamare i pompieri, che giunti lungo la Provinciale 61 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Pare che il rogo sia da imputare a cause accidentali per un malfunzionamento nel vano motore del mezzo.