Torna a Pizzo il “Treno del Tartufo by night”

Dopo il grande successo dello scorso mese di giugno nel contesto del progetto Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, l'Associazione Ferrovie in Calabria è lieta di lanciare una nuova, imperdibile offerta dedicata alla bellissima città di Pizzo.

Nei sabati 20 Luglio, 3, 17 e 31 Agosto, infatti, grazie alla grande disponibilità del comune e degli operatori del territorio, Il Treno del Tartufo torna...by night!

Nel contesto dell'istituzione di nuovi collegamenti 'Tropea Line' notturni, attivi per tutta la stagione estiva grazie alla sinergia tra l'Assessorato ai Trasporti della Regione Calabria e della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, l'Associazione Ferrovie in Calabria ha elaborato un programma di eventi dedicati alla Città del Tartufo, proprio attraverso l'utilizzo di questi strategici collegamenti ferroviari che consentiranno di scoprire le bellezze di Pizzo, di sabato sera, lasciando a casa l'auto.

Percorrendo la Costa Viola e la Costa degli Dei, partendo da Reggio Calabria Centrale, Pizzo sarà raggiungibile anche dalle fermate di Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara, Gioia Tauro, Rosarno, Tropea e tutte le altre intermedie.

Per tutta la durata dell'evento, i partecipanti saranno accompagnati a bordo treno ed in visita a Pizzo, dagli operatori dell'Associazione Ferrovie in Calabria: sarà una fantastica occasione per scoprire, in orario serale e con guida turistica, il bellissimo Castello Murat, la caratteristica chiesetta di Piedigrotta, il Museo della Tonnara, ed il centro storico, dove verrà degustato il caratteristico Tartufo di Pizzo IGP.

Tutti i transfert, saranno effettuati con un mezzo perfettamente a tema, ovvero il divertentissimo trenino turistico su gomma della città. Un'esperienza unica, da vivere in totale relax, grazie alla comodità ed alla sicurezza del viaggio in treno, su una delle linee ferroviarie più belle e pittoresche d'Italia ed a bordo del materiale rotabile di ultima generazione della Direzione Business Regionale Calabria di Trenitalia.

Per tutti i dettagli e prenotazioni, basta visitare www.scoprilacalabriaintreno.it