Cosenza, V’Incanto ospita la cantina “Villa De Puppi Rosa Bosco”

Ottimi vini, cibo di qualità, buona musica in una atmosfera di sicuro incanto. È la proposta di V'incanto, che mercoledì 17 luglio a partire dalle ore 20:30 propone la Vertical White Wine ospitando la storica cantina friulana Cantina Villa De Puppi Rosa Bosco.

Una serata dai sapori unici degustano le bottiglie più rappresentative dell'azienda agricola che appartiene da molte generazioni alla famiglia Conti De Puppi, di origine toscana e discendenti dei conti Guidi, signori di Poppi, citati da Dante Alighieri in un passaggio della Divina Commedia, illustrando il potere e il prestigio di questa antica casata. Una famiglia di grande prestigio che nel 1200 si trasferisce in Friuli per iniziare una nuova storia, quella dei Puppi, alla quale oggi si lega un marchio tra i più blasonati del mondo vinicolo del Friuli Venezia Giulia.

Il percorso enogastronomico, raccontato dal giornalista Vincenzo Alvaro, vedrà protagonisti i vini friulani abbinati ai piatti degli chef resident di V'Incanto Cristian Cavalieri e Francesco De Luca. Un viaggio autentico alla scoperta dei tesori alimentari e vitivinicoli delle due regioni che si uniscono in un connubio unico e straordinario. Ad animare la serata il live music con sax e piano di Harmony Duo.