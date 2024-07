Calcio, Prima Categoria. Siderno: confermato duo Costa-Raso, arriva Carabetta

Il Città di Siderno presenta lo staff tecnico con il quale affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria. Al riconfermato duo Costa-Raso ed al preparatore dei portieri Giuseppe Pagano si aggiungerà l’ultima bandiera del calcio cittadino, il capitano di mille battaglie, Peppe Carabetta, che ricoprirà il ruolo di tecnico della juniores.

Una scelta voluta fortemente dalla società che punta a rafforzare l’aspetto identitario con coloro che nei fatti hanno fatto la storia calcistica a Siderno, “convinti come siamo, in assenza di riferimenti certi, la storia calcistica di una comunità può essere rivendicare solo da coloro che hanno contribuito a scriverla”, viene puntualizzato dalla compagine.

Il ruolo importantissimo che aspetta Capitan Carabetta sarà quello di lavorare soprattutto con i più giovani con l’obiettivo di prepararli a dare il massimo nel difficile campionato di prima categoria.

“Un gruppo che lavorerà insieme per fare subito il salto di qualità e raggiungere la Promozione” assicurano ancora in casa Siderno, parlando di uno staff affiatato “che crede nelle potenzialità dei giovani e punta a valorizzare i tantissimi ragazzi sidernesi purosangue, che non vedono l’ora di vestire la maglia della propria Città”.

A breve, invece, verrà ufficializzata la rosa che vedrà tantissime riconferme, alcune novità di livello superiore e l’innesto di tantissimi giovani, frutto del lavoro portato avanti delle scuole calcio locali, serbatoio inestimabile di giovani promesse.