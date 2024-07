Cetraro. In quel bar troppe le persone “pericolose”, sospesa la licenza

I Carabinieri di Cetraro Marina hanno sospeso la licenza, per 15 giorni lavorativi, ad un noto bar del centro storico della cittadina tirrenica. Il provvedimento, emesso dal Questore di Cosenza su richiesta dei militari della stazione locale, si basa su innumerevoli controlli ai frequentatori del locale, ritenuti pericolosi per l’ordine e sicurezza pubblica, oltre che personaggi definiti “di rilievo operativo” che graviterebbero anche nel settore delinquenziale e dello spaccio di stupefacenti.

I soggetti sottoposti a controllo sono risultati gravati da precedenti di polizia che vanno appunto dallo spaccio di droga alle rapine, dal riciclaggio alla resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione abusiva di armi, oltre che esse già sottoposti all’avviso orale.

I carabinieri non escludono che il bar possa essere utilizzato anche per incontri diretti a finalità delittuose. Già nel mese di gennaio di quest’anno un altro locale nella stessa piazza era stato chiuso per una settimana.