Cosenza, insediato ufficialmente il nuovo Prefetto Rosa Maria Padovano

Rosa Maria Padovano

Il nuovo Prefetto della provincia di Cosenza, Rosa Maria Padovano, si è insediato oggi. Il rappresentante del Governo è stato, infatti, destinato alla Prefettura di Cosenza dal Consiglio dei Ministri dello scorso 3 luglio.

Il Prefetto Padovano nel corso della mattinata ha incontrato, per una visita istituzionale, il sindaco del Comune di Cosenza ed il Vescovo mentre per domani 16 luglio è stata programmata la conferenza stampa di presentazione. Nel corso dei cordiali incontri il Prefetto Padovano ha auspicato una prosecuzione sempre più intensa del consolidato rapporto di collaborazione tra la Prefettura e le Istituzioni locali, elemento fondamentale per raggiungere i migliori risultati nella crescita e nello sviluppo locale.

In sede ha poi incontrato i dirigenti ed il personale della Prefettura ed i vertici delle forze di Polizia. Nelle prossime settimane il Prefetto avvierà gli incontri con gli ulteriori rappresentanti delle istituzioni presenti sul territorio.