Vibo, collaborazione tra Confcommercio e Questura per la sicurezza pubblica

Lunedì 1 luglio presso la Questura di Vibo Valentia si è tenuto un incontro tra una delegazione di Confcommercio e i vertici del commissariato. L'evento ha rappresentato un momento cruciale per il rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento e dell'intrattenimento pubblico.

La Confcommercio, guidata dal presidente Salvatore Nusdeo, ha visto la partecipazione di Mario Bartucca, presidente di Federpreziosi, Alessandro Aversano, Fipe, Andrea Alessandria, del Gruppo Giovani Imprenditori, e Rosalinda Romano, delegata alla Sicurezza e Legalità. Per la Polizia presenti all’incontro, il Questore Rodolfo Ruperti, insieme al Vice Vicario, Fabio Catalano, al Funzionario Digos, Antonio Pullano, alla Dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale, Erica La Vecchia e al Capo di Gabinetto Antonio Lanciano.

Accolte con grande interesse le proposte di sinergia e collaborazione avanzate da Confcommercio, che rispondono alla necessità di un confronto mirato a garantire la legalità e la sicurezza nelle attività di intrattenimento pubblico. È stata richiamata l'attenzione sul regime giuridico che disciplina queste attività, la cui osservanza è fondamentale per assicurare un quadro di regole certe a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Il Presidente Nusdeo ha sottolineato l'importanza di un approccio sistemico e condiviso tra Confcommercio e le forze dell'ordine per contrastare ogni forma di organizzazione illegale di spettacoli e intrattenimento pubblico. L'abusivismo nel settore, ha evidenziato La Vecchia, rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ma anche per la libertà di concorrenza sul mercato.

Ruperti ha espresso la piena disponibilità della Questura a collaborare attivamente con Confcommercio e altre associazioni di categoria, sottolineando come questa sinergia sia essenziale per garantire un ambiente sicuro e regolamentato per tutte le attività di intrattenimento.