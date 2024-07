Carambola di auto sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli, due morti. Traffico bloccato

Due persone, due coniugi, sono deceduti in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla carreggiata sud sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 35,000, tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, in provincia di Salerno. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto sette veicoli e un mezzo pesante.

Al momento il tratto interessato è temporaneamente chiuso ed il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria allo svincolo di Battipaglia.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale transitabilità e nel più breve tempo possibile.