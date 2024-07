Elicottero dei Vigilfuoco in fiamme durante l’atterraggio, in salvo i piloti

Attimi di paura e tensione quest’oggi quando è occorso un incidente ad un elicottero del Corpo dei Vigili del Fuoco, l’S64 “Geronimo”, durante la fase d’atterraggio.

Il velivolo stava infatti facendo rientro all’aeroporto di Reggio Calabria dopo un’operazione antincendio boschivo quando è andato in fiamme accasciandosi al suolo su un fianco.

Pronto l’intervento dei colleghi che hanno immediatamente spento il fuoco e messo in salvo i piloti che sono stati poi accompagnati in ospedale ma solo per accertamenti.