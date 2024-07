Rotary Cosenza: Maria Francesca Valente nuovo presidente del Sette Colli

La cerimonia del passaggio delle consegne fa parte della tradizione di ogni club Rotary, che nel mese di Luglio rinnova il proprio organico per affrontare il nuovo anno.

Lo ha fatto anche il Club Cosenza Sette Colli che per il 2024/25 ha scelto di essere guidato da una nuova Presidente, Maria Francesca Valente, medico specialista chirurgo presso l’Asp di Cosenza.

A consegnarle il collare, nel corso di una cerimonia molto partecipata, il Past President Francesco Bozzo, guida del club bruzio nei dodici mesi appena trascorsi.

Numerose le autorità rotariane presenti: il neo Governatore del Distretto 2102 Maria Pia Porcino, il PDG e Assistente del Rotary Coordinator Zona 14 - Regione 15 Pasquale Verre, il PDG Francesco Petrolo, il Governatore Eletto Dino De Marco, il Formatore Casimiro Giannuzzi e la Rappresentante Distrettuale Rotaract Ilaria Bossio. Nutrite le presenze in rappresentanza dei club del territorio, nello specifico i RC Cosenza, Cosenza Nord, Acri, Rogliano Valle del Savuto, Presila Cosenza Est, Montalto Uffugo Valle del Crati, Cosenza Telesio, Rende, Mendicino e Trebisacce, oltre ovviamente a quelle dei soci del RC Cosenza Sette Colli.

Nel suo intervento di commiato, il Presidente uscente Bozzo ha ringraziato il PDG Petrolo, gli organi distrettuali, il Consiglio direttivo e in generale tutti i Soci del club per averlo affiancato con impegno e dedizione nel portare avanti le numerose attività svolte nell’ultimo anno.

Ha poi simbolicamente passato il collare alla nuova Presidente Valente, e ad opera di entrambi hanno avuto luogo le spillature di due nuovi membri del Cosenza Sette Colli: Giuseppe Piero Guido, docente di Ingegneria dei Trasporti e Mobility Manager presso l'Università della Calabria, e Luigi Carbone, infermiere del 118, formatore per la sala operativa area nord e istruttore per i corsi BLSD, PBLSD, PTC presso l’ASP di Cosenza.

Nel suo discorso di insediamento, Valente ha sottolineato di voler indirizzare il proprio mandato in linea con le indicazioni tracciate dalla neo Presidente del Rotary International Stephanie Urchicke, che con il suo motto “La magia del Rotary” intende richiamare ogni socio alla gioia dell’aiutare gli altri “affrontando un difficile equilibrio, cambiando se stessi rimanendo fedeli a ciò che si è”.

Il percorso a cui la Presidente Valente vuole tener fede dovrà essere improntato su buone opere, progettualità mirata, amicizia, condivisione, inclusione e lealtà nel segno della continuità, attraverso azioni che dovranno essere improntate alla consapevolezza, alla coerenza, alla continuità, alla condivisione e al coinvolgimento, favorendo una comunicazione sempre viva tra i soci e all’esterno del club, agevolando la partecipazione e la collaborazione di cittadini e istituzioni.

“Una delle priorità della mia presidenza - ha poi aggiunto - sarà la cura, la conservazione e la crescita dell’effettivo, con particolare attenzione alla formazione dei nuovi soci”.

Tra i nuovi progetti che nei prossimi mesi interesseranno il Cosenza Sette Colli, particolare attenzione sarà dedicata al mondo della salute, attraverso attività di screening sul territorio per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle patologie più diffuse.

Non mancheranno le iniziative culturali, come il progetto “Streets of fame” che prevede la fruizione su smartphone o tablet mediante QR-Code delle biografie dei cosentini illustri a cui è stata dedicata una strada o una piazza, e altre iniziative legate all’ambiente e al sociale, con il coinvolgimento di studenti e cittadini meno giovani.

Maria Francesca Valente ha poi presentato la squadra che la affiancherà, ovvero il Consiglio Direttivo, composto da Lucia Costantino (Vice Presidente), Francesco Bozzo (Past President), Vincenzo Divoto (Presidente Incoming), Rita Stifani (Segretaria), Luigi Caputo (Segretario Esecutivo), Enza Barbanera (Prefetto), Piera Belcastro (Co-Prefetto), Raffaele Gravina (Tesoriere), Antonella De Luca, Luigi Perri e Raffaele Zinno (Consiglieri). A loro si affiancheranno le commissioni Amministrazione (Presidente Renato Perrotta), Immagine Pubblica e Comunicazione (Luigi Caputo), Progetti (Raffaele Zinno), Effettivo (Giovanni Misasi), Rotary Foundation (Antonella De Luca), Sanità (Carmine Ortale), Nuove Generazioni (Luigi Perri) e DEI (Anna Maria Baudille), che agiranno in stretta sinergia con il Consiglio Direttivo.

“Il mio obiettivo - ha concluso la Presidente Valente - è quello di lavorare in serenità in un gioco di squadra dove la suddivisione dei compiti sarà esclusivamente finalizzata all’ottimizzazione del service”.

Nel suo intervento, la Governatrice Porcino si è anzitutto complimentata con il club per l’attività finora svolta e poi ha ribadito la propria vicinanza alla neo Presidente e a tutti i soci, sicura che continueranno a rappresentare al meglio il Rotary sul territorio.