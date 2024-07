Crotone. Comune e Akrea ripuliscono spiaggia libera, 400mt di litorale tornano fruibili

Una pulitura intensiva di tutto il tratto di accesso pedonale alla spiaggia libera all’altezza di Via Taras, sino ad oggi inaccessibile e non fruibile.

Lo stanno eseguendo in modo congiunto gli uffici del settore 6 del Comune di Crotone e l’Akrea, che hanno effettuato un intervento di raccolta delle acque bianche liberandola dalla ingente presenza di rifiuti e sfalci di potatura, oltre che da rifiuti ingombranti di ogni genere accatastati da anni.

Sono stati di fatto liberati circa 400 metri di litorale urbano e restituiti alla collettività per la fruibilità. Nelle prossime ore Akrea provvederà alla pulizia dell’arenile per renderlo definitivamente utilizzabile.

“Grazie agli investimenti in materia di meccanizzazione del verde pubblico - afferma il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella - oggi siamo in grado di intervenire per lo svolgimento di lavori complessi che fino a poco tempo fa sarebbero stati impensabili se non attraverso il ricorso a ditte esterne e con enorme dispendio di risorse. Ringrazio tutto il personale comunale e di Akrea coinvolto ed in particolare quello operaio per il grande contributo fornito in queste afose giornate. Continua il percorso verso una gestione ‘ordinaria’ della cosa pubblica”, conclude Cretella.