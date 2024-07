Catanzaro. La Sansinato sarà ammodernata, dal 9 agosto si viaggerà su una sola corsia

Nuovo intervento all'interno della galleria "Sansinato" lungo la Strada Statale 280, meglio nota come dei due mari. A comunicarlo è l'Anas, che ha annunciato dei lavori di ammodernamento e di riqualificazione per un importo complessivo di ben 12 milioni di euro.

L'azienda spiega che il rilevante intervento restituirà l’importante opera di accesso alla città Capoluogo completamente risanata e riqualificata in termini sia strutturali che impiantistici, migliorando la sicurezza della circolazione e il comfort di guida.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, la carreggiata in direzione Catanzaro rimarrà quindi chiusa per tutta la durata dei lavori, con traffico consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, garantendo pertanto sempre una corsia per senso di marcia.

Lavori che, come concordato con gli enti e le amministrazioni locali, inizieranno dal prossimo 9 agosto.