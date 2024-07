Rosarno. Alle porte della città oltre due tonnellate di esplosivi, sequestrati

Oltre due tonnellate di esplosivi sono stati sequestrati dai carabinieri a Rosarno durante un controllo eseguito in una in una proprietà situata alla periferia della città, un ampio terreno in cui insiste un casolare e protetta da un cancello chiuso con un lucchetto.

Una perquisizione ha portato i militari a scoprire numerosi scatoloni, esattamente 122, che erano accatastati e con all’esterno delle etichette che indicavano la presenza di fuochi d'artificio.

Dopo averli aperti i carabinieri si sono così trovati davanti ad una grande quantità di materiale pirotecnico, per un peso complessivo di oltre 2200 kg. Tra gli articoli vi erano petardi, bombe carta e fuochi dall’altissima esplosività. Il tutto conservato dal proprietario senza alcuna licenza per la vendita o la sua detenzione.

Informata la Procura di Palmi, i militari hanno denunciato il proprietario dell’abitazione con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente, senza la relativa licenza rilasciata dal Prefetto.