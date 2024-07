Inaugurata la nuova area partenze dell’aeroporto di Lamezia

Si estende per quasi duemila metri quadrati la nuova area partenze dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Come annunciato, l’imponente struttura è stata inaugurata stamani ed è composta da un blocco al cui interno sono stati allestiti cinque gate d’imbarco, già da oggi utilizzati dai passeggeri che viaggiavano sul volo per Roma Fiumicino.

Finanziata coi fondi Cis, che prevedono all’incirca duecento milioni di euro destinati proprio alle opere di riqualificazione degli scali calabresi, la nuova area partenze è stata inaugurata dal governatore Roberto Occhiuto insieme a Marco Franchini, amministratore della Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti regionali.

“È questo il primo modulo del nuovo aeroporto di Lamezia - ha spiegato proprio il presidente della giunta regionale - ma noi abbiamo trovato le risorse già diversi mesi fa, risorse non spese in Calabria negli anni passati per rifare tutti e tre gli aeroporti”.

Occhiuto ha poi evidenziato che si è scelto di partire da questa prima infrastruttura perché “quella orribile tenda che si offriva ad immagine della Calabria doveva essere sostituita al più presto”.

Per la realizzazione dell’opera ci sono voluto sei mesi, “un tempo record in Italia” ha sbottato con soddisfazione Occhiuto, ricordando come nemmeno tre mesi fa fosse stato qui insieme alla stampa per tracciare il consultivo dei suoi primi due anni e mezzo di lavoro e che insieme si era visto non ci fosse ancora quasi nulla: “siamo riusciti in tre mesi a concludere un lavoro anche piuttosto complicato”, ha quindi chiosato.

Dal canto suo Marco Franchini ha definito questo come un momento importante per l’aeroporto lametino, “e lo sarà ancora di più – ha poi aggiunto - quando avremo completato la nuova caserma dei Vigili del fuoco i cui lavori cominceranno a breve”.

Il manager sella Sacal ha poi ribadito che si cominceranno e continueranno anche i lavori per l'ampliamento della Grande Lamezia: si partirà a settembre con le procedure di gara.