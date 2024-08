Scoppia un incendio in casa e si rifugia sul balcone: tragedia sfiorata a Chiaravalle

È fortunatamente illesa la donna rimasta coinvolta in un incendio all'interno del suo appartamento a Chiaravalle Centrale, al termine di una delicata operazione di soccorso svolta dai Vigili del Fuoco. Il rogo ha interessato un piccolo stabile in località Pirivoglia, e la malcapitata è riuscita a mettersi in salvo andando sul balcone.

Le sue urla di aiuto sono state udite da una pattuglia dei Carabinieri, che stava casualmente passando di li. Sono stati loro ad allertare i pompieri, che sono rapidamente intervenuti sul posto mettendo in salvo la donna e spegnendo l'incendio all'interno dell'abitazione.

Incendio le cui cause sono ancora da chiarire, ma che avrebbe interessato un materasso ed alcuni suppellettili, provocando un generale annerimento delle pareti e poco più.