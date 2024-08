Vibo. Sequestrati 300 chili di merce ad ambulante, multe per migliaia di euro

Oltre trecento chili di prodotti ortofrutticoli sequestrati poiché in vendita per strada e senza licenza; un’attività che vende invece alimenti e bevande in un lido balneare che è stata chiusa con tanto di sanzione da più di 10 mila euro.

Sono questi due dei principali risultati portati a termine dagli uomini della polizia locale di Vibo Valentia che, diretti dal comandante Michele Bruzzese, nelle scorse ore hanno avvito una serie di attività sul territorio con accertamenti su strada e verifiche ad ambulanti e negozianti.

Nel complesso gli agenti hanno controllato così qualcosa come duecento veicoli elevando multe per oltre 5 mila euro; durante degli interventi per vari incidenti stradali sanzionati anche alcuni automobilista per guida in stato di ebbrezza e ritirate quattro patenti.

Inoltre, un controllo nella frazione di Vena ha portato al ritrovamento di un veicolo rubato la notte prima e poi abbandonato che è stato così restituito ai proprietari senza alcun danno.

Dalla Polizia locale fanno sapere che i controlli non si fermeranno e che anzi continueranno anche nei prossimi giorni così da garantire più sicurezza a cittadini e turisti, specie nella zone marine della provincia.