Gestione del verde pubblico a Reggio Calabria, critica Sinistra Popolare

"Si ritorna ancora una volta, a distanza di qualche giorno dal precedente comunicato, a far conoscere all’intera cittadinanza, cosa si sta verificando nei pressi di Piazza Milano, tra via Scilla e l’entrata da Sud del viale Calabria. Nella stessa area sta continuando in modo inesorabile lo scempio dell’area verde. Un altro albero è stato abbattuto in modo violento ed inesorabile, nell’indifferenza generale". Inizia così una nota di Sinistra Popolare Reggio Calabria.



"I lavori nell’area adibita a cantiere sono fermi, come segnalatoci da tempo, mentre continuano le azioni vandaliche sul verde esistente nella zona, ormai ridotto ai minimi termini. L’azione distruttiva (come immortalato dal supporto fotografico a questa breve nota) si concentra sugli ultimi due alberi esistenti nell’argomentata area verde" prosegue. "Come riportato nel precedente comunicato uno dei due alberi, in perfetto stato salute, è stato letteralmente sventrato, ed una grossa parte dello risulta riversa sul terreno. Sicuramente stessa sorte subirà l’altro fusto. Continua nell’indifferenza generale lo scempio al verde cittadino ed il continuo degrado di Reggio Calabria".

"Dove sono gli ambientalisti? Che fine hanno fatto i componenti del comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi, di Reggio Rinasce, della consulta comunale Assetto del Territorio di Palazzo San Giorgio? Non avete altre argomentazioni a tal riguardo, dopo il comunicato dello scorso giugno? Qual è l’idea del verde a Reggio da parte della giunta Falcomatà? Quella di tutelarla o abbatterla come si sta verificando, senza che nessuno intervenga in modo netto e decisivo? Cosa c’è dietro l’abbattimento di ogni albero? Sarebbe opportuno che altri organi iniziassero ad analizzare in modo netto a riguardo ciò che avviene sul territorio".