Rapina alle Poste di Mendicino, arma in pugno portano via 30 mila euro

Sconcerto e preoccupazione a Mendicino, dove questa mattina si è consumata una brutta rapina a danno dell’Ufficio Postale del centro storico della città, che pare abbia fruttato ai malviventi un bottino di circa trentamila euro.

Da quanto appreso, due persone col volto coperto e pistola in pugno hanno fatto irruzione spingendo nei locali il direttore; dopo averlo legato hanno così provato anche a forzare, senza successo, la cassaforte per poi fuggire. Sulla rapina stanno ora indagando i carabinieri.

Intanto il Sindaco Irma Bucarelli si è prontamente interessata dell’accaduto e ha contattato il Direttore dell’Ufficio Postale per esprimere la propria solidarietà e vicinanza, oltre alla preoccupazione per "un episodio criminoso gravissimo, che ha messo a rischio la sicurezza e l’incolumità di tutto il personale e dei cittadini presenti".

Il primo cittadino rimarca che "sin dall’atto del mio insediamento mi sono preoccupata di interloquire con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, per trattare sul ripristino della Caserma a Mendicino in locali idonei, proprio al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in un territorio per molti versi difficile. Di tanto ho già dato informativa nell’ultimo Consiglio comunale, riferendo di un’interlocuzione tutt’ora in atto e che sono sicura porterà risultati positivi".

"Proprio per questo - continua - spiace che su un fatto violento e illegale di tale portata, che dovrebbe unire tutte le forze politiche a tutela della cittadinanza, qualche avvoltoio della minoranza si sia buttato a pesce per dire, al solito, che è tutta colpa di Irma Bucarelli che – ricordo – si è insediata da nemmeno due mesi".

"Al di là delle polemiche inutili, che nulla portano alla città - sottolinea ancora - ringrazio le Forze dell’Ordine per il lavoro di indagine che stanno svolgendo e rivolgo un appello affinché sia intensificata, per quanto possibile, la loro presenza in tutte le contrade cittadine, dal centro storico alle periferie, in attesa del ripristino urgente della Caserma".

"Prendo atto che, a seguito dell’evento criminoso, l’Ufficio Postale resterà chiuso fino a sabato 10 agosto. Mi auguro in ogni caso che le difficoltà vengano prontamente risolte", conclude il sindaco.