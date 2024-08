Esodo estivo da bollino nero: tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni

Viabilità Italia dopo un attento monitoraggio dei flussi veicolari che dalle prime ore della mattinata odierna stanno interessando la rete viaria nazionale, conferma la previsione decretata con il bollino nero.

Gli spostamenti dei vacanzieri, stanno interessando in modo massivo le maggiori arterie autostradali e le strade di collegamento con le località turistiche, con particolare incremento su quelle dirette a Sud, specialmente sull’autostrada A30 Caserta-Salerno alla barriera di Mercato S. Severino, sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto tra Salerno e Lagonegro, e sulla SS 16 Adriatica nelle località Pugliesi. Inoltre, in Calabria, si registrano tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia.

Il Centro-Nord è interessato da traffico molto sostenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Fiorentino, mentre sul versante Adriatico il traffico si sta concentrando sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nella tratta da Bologna fino alle zone di mare Emiliane in entrambe le direzioni e scendendo anche nelle Marche e in Abruzzo.

Più a Nord sull’autostrada A4 Torino-Venezia, il traffico è molto sostenuto all’altezza del Lago di Garda e nel tratto Torinese si sono formate code tra Carisio e Borgo d’Ale in direzione Torino, ma la maggiore criticità che ha interessando questa direttrice fin dalle prime ore del mattino si è verificata sulla tratta Venezia-Trieste tra Meolo e San Donà in direzione Est, dove un grave incidente tra più veicoli ha causato la chiusura della carreggiata e la formazione di lunghe code.

Sempre a Nord, anche sull’autostrada A22 del Brennero, chi sta transitando potrà trovare la presenza di code a tratti dall’allacciamento con la A4 Torino-Trieste fino a Bolzano in entrambe le direzioni.

Spostandoci ad ovest sull’autostrada A26 Genova-Gravellona-Toce nella mattinata l’avaria di un mezzo pesante ha provocato la formazione di lunghe code tra Ovada e il bivio con la A10 in direzione Genova, che al momento si sono risolte, grazie alla rimozione del veicolo. Le maggiori criticità si stanno registrando sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia ad Arenzano in direzione Ventimiglia e in direzione Genova per chi entra al confine francese, il traffico intenso sta causando 6 km di code.

Anche gli altri passaggi di confine sono interessati da traffico sostenuto, in particolare il Traforo del Monte Bianco dove l’attesa lato italiano è di 1 ora e lato francese di 1 ora e 45 minuti, sull’autostrada A9 Como-Chiasso in direzione Svizzera dove si sono formate code per 4 km, mentre sono 2 i km di coda sull’autostrada A4 alla barriera di Trieste Lisert e sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio 5 km. di coda in direzione Austria.

La tendenza per le prossime ore, si prevede ancora in linea con quella da bollino nero della mattinata fino a un probabile rientro ad una circolazione più regolare nelle ore serali.