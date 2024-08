Calcio, Coppa Italia. Stasera allo Scida debutto del Crotone targato Longo, c’è il Messina

Primo turno di Coppa Italia: il Crotone riparte con Emilio Longo alla guida della squadra pitagorica. Rispettoso delle competenze individuali dei calciatori. Squadra a buon livello d’intesa con qualità tecniche di alto livello. La linea “giovani” entra di diritto al progetto stilato dalla società. Il gruppo di lavoro è pronto anche se si annunciano nuovi arrivi e partenze importanti. Ospite, allo Scida, il Messina che attraversa un momento delicato, sotto la pressione dei tifosi che contestano la presodenza.





di Giuseppe Romano

Questa sera alle 21, all’Ezio Scida, prima competizione ufficiale per Crotone e Messina: è l’avvio della fase eliminatoria di Coppa Italia di serie C. Inizia così la fase di verifica che permetterà a mister Longo di determinare il valore del “gruppo”, sulle modalità di gioco imposte nel processo conoscitivo.

Il feeling tra tecnico e calciatori è determinato da un’atmosfera d’intesa e chiara comunicazione reciproca. Mister Longo non usa mezzi termini, consapevole di non sbilanciarsi troppo: “Tutti abbiamo sposato il progetto Crotone: c’è empatia, rispetto dei ruoli e gente arrabbiata, con la voglia di alimentare l’entusiasmo dei tifosi”, delusi dalle vicende degli ultimi tre campionati.

È un messaggio impegnativo, contrassegnato da tracce profonde, che delineano la nuova forma del Crotone: “compattezza, velocità, giusti dribbling, verticalizzazioni e superiorità numerica”, un concetto di gioco che il mister pitagorico chiede alla sua squadra. “Abbiamo lavorato bene per affrontare al meglio il Messina. I ragazzi sono stati disponibili al cambio di qualche dinamica nei movimenti”.

Tutto all’insegna della sacralità delle caratteristiche individuali e delle competenze del calciatore: “Proverò a non spersonalizzare nessuno. A ognuno di loro è concessa la gioia di sfruttare le proprie qualità e mettersi in mostra nel modo migliore”.

Vi sono, ancora, cose da definire, in uno spogliatoio che è un cantiere aperto e con una rosa molto ampia: “Oggi capiremo meglio che forza abbiamo costruito e quanto è avanti l’idea di questa squadra, che porterò in campo”.

In questi giorni, freme il “cannoniere” Gomez, la dirigenza, compreso il tecnico: la “plusvalenza” del bomber interessa tutti. Per questa partita di Coppa, Gomez è convocato e non dispiace al mister se resta, anche se rimane primario il progetto aziendale.

I biancocelesti del Messina, nelle ultime ore hanno accusato qualche “colpo basso”: mister Modica potrebbe non essere in panchina “per motivi personali”, fa eco dalla Sicilia, mentre la tifoseria contesta il presidente, Sciotto.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Sala, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 7 Oviszach, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 12 Martino, 14 Crialese, 16 Gallo, 15 Vinicius, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Rojas, 22 D’alterio, 23 Groppelli, 24 D’aprile, 28 Spina, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 77 Kostadinov, 79 Jurcec, 93 Tumminello, 99 Chiarella. Squalificato: Di Pasquale

Messina: Curtosi, Di Bella, Lia, Manetta, Marino, Morleo, Ndri, Ortisi, Anzelmo, Di Palma, Franco, Frisenna, Garofalo, Simonetta, Pedicillo, Adragna, Anatriello, Mamona, Petrungaro

L’ARBITRO

Arbitro: Andrea Migliorini della sezione di Verona; assistenti: Vincenzo Marra di Agropoli e Luigi Ferraro di Frattamaggiore. Quarto Ufficiale Davide Gandino di Alessandria.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Giron; Vinicius, Silva; Spina, Stronati, Vitale; Tumminello. Allenatore: Longo.

Messina (4-2-3-1): Curtosi; Lia, Manetta, Marino, Morleo; Garofalo, Franco; Frisenna, Anatriello, Mamona; Petrungaro. Allenatore: Modica.

DOVE VEDERLA

La gara sarà priva di diretta televisiva o streaming, sarà possibile restare aggiornati su punteggio e azioni salienti attraverso le pagine social delle due società.