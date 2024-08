Regione garantisce finanziamento per le celebrazioni dei cento anni di Strati

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Caterina Capponi, hanno incontrato questa mattina, presso la Cittadella di Catanzaro, il sindaco di Sant’Agata del Bianco, Domenico Stranieri.

La Giunta ha garantito al primo cittadino che in vista delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita del grande scrittore Saverio Strati sarà assicurato il finanziamento regionale necessario per rispettare il programma delle attività previste ed approvate dal Comitato scientifico.