Svolta a Civita la prima edizione del premio “Giorgio Castriota Skanderberg”

Sabato sera, in piazza Municipio a Civita, nell’ambito del cartellone estivo, si è svolta la prima edizione del Premio Giorgio Castriota Scanderberg, che mira alla valorizzazione delle eccellenze civitesi e del territorio. Un premio che l’amministrazione Tocci nelle prossime settimane si impegnerà a istituzionalizzare “affinchè seguano altre edizioni che creino momenti di incontri culturali e stimolino lo sviluppo della qualità dei marchi del territorio". In questa prima edizione del premio sono state premiate cinque persone e quattro "marchi di qualità".

"Le persone e le aziende premiate si configurano come simboli di valore dell’identità di Civita e del territorio, valori che hanno sostenuto ognuna di queste persone a raggiungere il successo personale, senza mai smettere di nutrire il terreno delle proprie radici garantendone promozione e crescita" è stato spiegato nel corso della serata, che è stata magistralmente condotta da Francesca Nicoletti. Si è aperta con il conferimento del Premio alla Memoria di Ferruccio D’Angelo, artista di grande spessore, consegnato dalla professoressa Anita Rugiano. Subito dopo c’è stato il conferimento del Premio alla Cultura che è stato attribuito a Gian Vincenzo Tudda, il quale “attraverso il suo sapere ha contribuito allo sviluppo della comunità civitese. Molto importante il suo impegno nel far conoscere le tradizioni legate al territorio”. A consegnare il premio è stato Rocco Laitano.

Si è proseguito con la consegna del Premio alla Salute conferito a Filomena Stamati, grande professionista nel campo medico, figura di riferimento per l’intera comunità. Sempre attenta ai bisogni della comunità, la dottoressa Stamati è stata tra i fondatori, con il medico di famiglia, Franco Marchianò, dell’associazione Con il Cuore per il Cuore e grazie alla sua profonda attenzione ed etica professionale Civita è stato uno dei primi Comuni cardioprotetti del territorio mediante il posizionamento di tre defibrillatori sul territorio comunale. A premiare la dottoressa è stato il primo cittadino, Alessandro Tocci.

Il Premio allo Sport è stato conferito al cassanese Francesco Lombardi, avvocato cassazionista e atleta professionista della Società Polisportiva MagnaGraecia di Cassano allo Ionio che “nel marzo 2023 ha coronato il sogno di ogni maratoneta con la conquista del Medaglione a sei stelle, la conquista delle six major marathon: Londra, Berlino, New York, Boston, Chicago e Tokyo”. L’avvocato è stato premiato dal consigliere comunale Gaetano Arcidiacono. Il premio alle persone si è chiuso con il conferimento del Premio all’Imprenditoria e Commercio all’avvocato Enzo Filardi, per le sue capacità imprenditoriali. “Nel corso degli anni ha creato dei percorsi enogastronomici nel settore della ristorazione. Mente visionaria e negli ultimi anni apre un nuovo fronte, quello della distilleria creando un marchio prestigioso come il Piretto”. A premiare l’avvocato è stato il vicesindaco Antonio Vavolizza.

Subito dopo è stato presentato il progetto Marchi di Qualità, promosso dall’amministrazione comunale per sviluppare e promuovere i prodotti tipici di Civita. Ad illustrare il progetto é stato il consigliere comunale Gaetano Arcidiacono insieme al sindaco Tocci. Nel corso della serata sono stati premiati: Mortati 1987 “per aver creato, nel corso degli anni, la filiera delle carni, che va dall’allevamento, alla lavorazione, alla produzione fino ad arrivare sulle nostre tavole”; Azienda Carlomagno che “si contraddistingue per la lavorazione di prodotti biologici” Panificio Vito Giuseppe che “da oltre 40 anni è sinonimo di tradizione e professionalità”; Piretto Kamastra “bevanda alcolica prodotta attraverso infusione di scorze di Piretto, agrume autoctono che cresce nel territorio Pollino – Sibaritide”. La serata è proseguita con lo spettacolo Viva la Vita Tour di Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano.