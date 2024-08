A Reggio Calabria al via il “Festival Cilea, Liric & Classic”

Nella programmazione degli eventi dell’Estate Reggina 2024 è la volta del “Festival Cilea, Liric & Classic”, presentato oggi dall’Amministrazione comunale, a Palazzo San Giorgio, in programma dal 23 al 28 agosto e finanziato con il Distretto culturale del Pn Metro Plus.



All'incontro con la stampa saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l'assessore Carmelo Romeo, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio ed il direttore artistico Alessandro Tirotta. Presente anche la dirigente del settore Cultura del Comune di Reggio Calabria, Loredana Pace e gran parte del cast artistico che farà parte della rassegna musicale.



Un omaggio dell’Amministrazione comunale, ai numerosi appassionati del genere, che avranno modo di apprezzare, gratuitamente, tutti gli spettacoli, previsti in due location: l’Arena dello Stretto e, in via inedita, dal balcone di Palazzo San Giorgio prospicente il corso Garibaldi.



La rassegna, si avvale del contributo dell’orchestra e coro lirico del Teatro Cilea e del Conservatorio reggino, e numerosi cantanti e musicisti di grande livello, tra cui molti calabresi. Il programma prevede l’apertura il 23 agosto all’Arena dello Stretto, sul lungomare Italo Falcomatà, con il Gran galà lirico, con cori, arie, sinfonie ed insiemi del repertorio lirico italiano, Patrimonio dell’Umanità.

Le musiche saranno di Verdi, Rossini, Donizetti, Puccini, Bellini, Mascagni. Sabato 24 la rassegna si trasferirà a Palazzo San Giorgio, sul Corso Garibaldi, per lo spettacolo ‘Serenata alla finestra’, a partire dalle 18:00, con un concerto di serenate e canzoni popolari cantate alla finestra, a cura del Conservatorio Cilea.

Domenica 25 sempre da Palazzo San Giorgio, alle 18:00, sarà la volta dello spettacolo ‘Opera al balcone’, concerto sempre a cura del Conservatorio Cilea, con brani di opera lirica cantate dai balconi storici della città. Il 26 agosto, il Festival tornerà all’Arena dello Stretto per il concerto ‘Le donne di Puccini’, alle 21:30, realizzato in onore del grande compositori italiano a 100 anni dalla sua scomparsa.

Martedì 27, alle 21:30, sarà la volta di ‘Pierino e il lupo’ e il sinfonismo francese e russo, lo spettacolo si avvale della voce narrante dell’attore Rocco Papaleo. Martedì 28 il gran finale, alle 21:30 si terrà il concerto, sempre apprezzato, ‘Musiche da film’, a cura dell’orchestra del Teatro Cilea e voce narrante dell’attore e cabarettista reggino, Gigi Miseferi.



"Questo festival prosegue l’offerta culturale e turistica pensata ed avviata dal sindaco Falcomatà per i nostri cittadini e per i turisti, arricchendo quel ‘Distretto culturale’ che sarà sempre maggiormente arricchito di altri eventi. Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti finora – ha spiegato l'Assessore Romeo – proseguiremo con altri appuntamenti in quanto siamo solo a metà strada di ciò che abbiamo programmato".

Per il direttore artistico della kermesse musicale, Alessandro Tirotta, si tratta di "un atto d’amore che vogliamo ribadire nei confronti della nostra città. Tutti gli artisti coinvolti, compresi i numerosi studenti del Conservatorio Cilea, che devono maturare l’orgoglio di poter suonare nella propria città. Abbiamo molti cantanti e musicisti che hanno calcato i palchi dei più prestigiosi teatri italiani ed internazionali, ma esibirsi a Reggio Calabria ha sempre un gusto particolare".



"Il festival della lirica – ha detto il consigliere Quartuccio - è uno di quegli appuntamenti al quale teniamo particolarmente. Abbiamo investito molto in questi anni e vogliamo continuare a investire, e possiamo dire ad alta voce che la lirica in questa città l’abbiamo ripresa noi, l’ha ripresa il Comune, l’ha ripresa la Città metropolitana. Lo diciamo perché siamo orgogliosi di questo perché non è più un settore musicale di nicchia, ma sempre di più riscuotendo un grande interesse di pubblico".



In conclusione il sindaco Giuseppe Falcomatà, in premessa, ha anche voluto ribadire "l’orgoglio per come stanno andando i festival proposti dall’Amministrazione comunale, anche l’ultimo, Radici, sta registrando un grande successo di pubblico, con la valorizzazione della nostra musica etica. Quando abbiamo parlato della volontà di una estate che fosse per tutti, parlavamo proprio di una proposta che fosse completa, questo è il senso del primo festival 'Cilea', dedicato alla musica classica lirica e sinfonica".

"Stiamo già pensando al 2025 con l’obiettivo di istituzionalizzarlo con una programmazione ancora più ampia. Per quest’anno abbiamo una proposta musicale di altissima qualità, per questo ringrazio il direttore il maestro Tirotta, il consigliere Filippo Quartuccio che ha avuto l’idea di proporre questo festival, l’assessore Romeo che ha individuato le somme all’interno delle risorse comunitarie e la dirigente del Comune, Loredana Pace", ha concluso.