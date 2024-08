Tragedia a Tortora, due donne investite mentre attraversano: morta un’anziana

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Tortora, in provincia di Cosenza, dove due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Incidente che si è verificato sul lungomare della località turistica e che ha coinvolto una ottantottenne del posto, trasportata in carrozzina dalla badante.

Immediato il soccorso dell'autista, che ha allertato il personale medico e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Nonostante il trasferimento nell'ospedale di Praia a Mare, però, l'anziana sarebbe peggiorata nel corso della notte, fino a spirare. Rimasta invece ferita in modo non grave la badante.

Dopo i rilievi del caso sono ora in corso le dovute indagini da parte dei Carabinieri, al fine di accertare eventuali responsabilità.