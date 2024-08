Accoltellamento nel quartiere Lido di Catanzaro: s’indaga sull’accaduto

Stanno indagando i carabinieri su un accoltellamento avvenuto oggi a Catanzaro: vittima un giovane, di cui non sono state rese note le generalità, e che secondo quando ricostruito è stato attinto stamani in via Caracciolo, nel quartiere Lido del capoluogo.

L’autore sarebbe un uomo che è poi fuggito e che al momento è ricercato mentre il ferito è stato accompagnato nel pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio, con una prognosi di 15 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accoltellamento e soprattutto stanno cercando di comprenderne il movente.