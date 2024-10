Colpevole d’essersi messo con la sua ex, lo accoltella al polmone: tre arresti

Tre giovani catanzaresi sono finiti in manette essendo sospettati di aver preso parte alla feroce aggressione di un altro ragazzo, avvenuta nella notte tra il 28 e 29 settembre scorsi.

Per uno di loro è stata disposta la custodia in carcere, con l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma da taglio e dai futili motivi, oltre che per omissione di soccorso; per gli altri due, al momento, la contestazione è di favoreggiamento personale e omissione di soccorso.

I provvedimenti, che sono stati emessi dal Gip su richiesta della Procura cittadina, arrivano al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catanzaro, che fanno ritenere di aver ricostruito quanto accaduto quella notte, quando, la vittima fui colpita con un fendente all’altezza del torace, che gli provocò una gravissima ferita al polmone rendendo necessario sottoporlo d’urgenza ad un intervento chirurgico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, con il pretesto di dover chiarire una vicenda sentimentale, la vittima sarebbe stata invitata a salire su un’auto a bordo della quale vi erano i tre indagati.

Grazie alle dichiarazioni di testimoni e ad un accurato sopralluogo della scena del crimine la mobile è giunta ad ipotizzare che il ragazzo avesse iniziato da poco una relazione con l’ex fidanzata di uno degli aggressori che, mai rassegnatosi alla fine del rapporto con quest’ultima, avrebbe iniziato a perseguitare non solo la ex ma anche il suo nuovo compagno, nutrendo nei suoi confronti un forte risentimento che, quella notte, sarebbe poi degenerato nell’aggressione che avrebbe potuto avere risvolti ancora più drammatici.