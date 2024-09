Sellia Marina: estate alla fine, si chiude il servizio di vigilanza spiagge dell’Anpas

Questa stagione estiva è giunta ormai al termine e con essa si conclude, anche per quest’anno, il Progetto e Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sellia Marina e l’Anpas Croce Verde di Catanzaro e la Scuola alta di Formazione di Salvataggio UCSN, in cui era stato previsto il servizio di vigilanza e pattugliamento delle spiagge e della tutela, la salvaguardia ambientale e marina del comune sopracitato con l’Unità Cinofila di Salvataggio composta da Giancarlo Silipo e Mae.

L’U.C. operativa porterà per sempre nel cuore tutti i singoli momenti indimenticabili passati con un’intera comunità di Sellia, partendo dal palazzo istituzionale del Comune a finire a tutti i bagnanti, sia adulti, bambini ed anziani, lavoratori e proprietari degli stabilimenti, che con i loro sorrisi ed abbracci hanno riempito il cuore ed accolto e ospitato il Giancarlo e Mae come se fossero dei componenti delle loro famiglie.

In tutto il mese di agosto il Conduttore Silipo, nonostante sia gli impegni continuativi lavorativi alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria e sia dello studio per preparare gli ultimi esami dell’anno accademico della facoltà di Medicina e di Chirurgia, assieme a Mae, tutti i fine settimana, è rimasto in mezzo alla gente per un maggiore ausilio agli organi competenti in tema di prevenzione, salvaguardia tutela e sicurezza al servizio di tutti.

L’Anpas ha quindi voluto ringraziare la Capitaneria di Porto di Crotone che ha sempre mostrato gentilezza, cordialità e disponibilità, l’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina per la loro presenza, il Sindaco di Sellia Marina, il Consigliere Comunale ed Assessore Chiara Bonofiglio, tutta l’amministrazione e la comunità di Sellia.

“Mille volte grazie Sellia Marina per quello che avete trasmesso a livello emozionale e sentimentale al binomio inseparabile, ma nonostante tutto, Giancarlo e Mae questo inverno continueranno la loro missione negli Ospedali, Case di Riposo, Strutture Sociali, ecc… e nello stesso tempo continueranno il loro lavoro di reperibilità sotto il Comando degli Organi di Stato competenti, per eventuali emergenze, comunque sia, tranquilli li rivedrete con la stagione estiva del 2025” affermano dalla Anpas Croce Verde di Catanzaro.