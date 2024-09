Calcio e pallavolo. Presentate alla città la Reggina 1914 e la Domotek Volley

Grande festa in Piazza Castello per la presentazione della Reggina 1914 e della Domotek Volley. Le principali squadre di calcio e pallavolo maschile, prossime a disputare i campionati di serie D ed A3, hanno ricevuto l’abbraccio ed il calore di migliaia di tifosi e sportivi.

All’evento erano presenti il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ed il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella.

Proprio Latella è intervenuto sul palco, salutando giocatori, mister e compagini societarie. “E’ una serata bellissima – ha detto il consigliere comunale – un momento di gioia e condivisione che premia la scelta delle due società di presentarsi insieme alla città lanciando un messaggio di unità, di orgoglio e di tradizione. Questo è lo spirito che deve animare la nostra comunità che, all’unisono, deve guardare al futuro”.

“L’augurio – ha concluso Latella – è che Reggina e Domotek, nel corso della prossima stagione, possano davvero dare spettacolo vincendo, divertendo e centrando gli obiettivi che ognuno di noi si è posto. Le due società meritano il meglio per la qualità e lo spessore umano che riescono ad esprimere e per l'impegno che mettono nel portare in alto il nome di Reggio nell’Italia intera. Lo meritano loro e lo merita questa splendida tifoseria che non fa mai mancare il proprio sostegno ed il proprio affetto ai colori amaranto della nostra città”.