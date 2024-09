Eccezionale salvataggio di tartarughine alla tonnara di Palmi, ora si cerca il nido

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un importante intervento di recupero e salvataggio di ben 59 piccole tartarughe della specie caretta caretta è stato effettuato ieri sul litorale della tonnara di Palmi, nel reggino.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno notato le piccole testuggini che attratte dalle luci della strada retrostante rischiavano di allontanarsi dal mare.

Immediatamente sono intervenuti i militari della guardia costiera di Gioia Tauro, sotto le indicazioni della dottoressa Jasmine De Marco del Wwf, che hanno recuperato prontamente le tartarughe e le hanno portate in prossimità del mare, in un tratto di spiaggia buia, e consentirgli così di raggiungere l’acqua e iniziare la loro vita marina.

Anche i Carabinieri sono intervenuti sul posto per coadiuvare le operazioni di recupero e garantire la massima sicurezza durante il trasporto e la liberazione delle caretta caretta.

La prontezza della segnalazione e l’intervento dei militari sono stati decisivi per salvare le piccole tartarughe. L’aria è stata segnalata precauzionalmente anche perché ancora non è stato individuato il nido.

Oggi, nella zona, sarà eseguito un sopralluogo da parte del Wwf. Dalla capitaneria fanno sapere che è opportuno non transitare all’interno dell’area del ritrovamento per evitare di calpestare inconsapevolmente le piccole e si invitano i cittadini a essere sempre vigili e a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali avvistamenti di animali marini in difficoltà.