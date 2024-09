Isola Capo Rizzuto. Nella ricevitoria si giocava illegalmente, sequestrati Pc e totem

La Divisione della Polizia Amministrativa di Crotone ha eseguito una serie di controlli in alcuni esercizi commerciali di Isola di Capo Rizzuto per verificare se rispettassero le norme e i regolamenti nello svolgimento delle rispettive attività.

In questo contesto si è scoperto che in una ricevitoria c’erano sei personal computer e di due totem destinati al gioco, tutti funzionanti, accesi e collegati ad internet, e collocati in una sala che ne consentiva il libero accesso ai clienti.

Poiché queste apparecchiature sono risultate senza certificazioni, ed il titolare sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo delle stesse e delle somme di denaro trovate al loro interno, oltre che ad applicare le previste sanzioni pecuniarie.