Isola Capo Rizzuto. Nel bar troppe irregolarità, sanzionato per oltre 35mila euro

Un controllo eseguito dalla Divisione della Polizia Amministrativa ad un Bar di Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese, ha consentito di accertare la presenza in un’area del locale di tre totem elettronici destinati a forme di gioco illegali, ma anche che nell’attività si vendessero prodotti alimentari senza la necessaria licenza e, infine, che vi lavorasse un soggetto non regolarmente assunto. Pertanto la titolare si è vista elevare due sanzioni amministrative per oltre 35 mila euro e sequestrare i totem.